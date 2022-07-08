ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 558.4 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميًا، 558 مليونًا و433 ألفًا و562 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و368 ألفًا و770 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 531 ملايين و985 ألفا و957 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 1630 إصابة بـ«كورونا» أو ما تطلق عليه السلطات في «بيونج يانج» اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 4.76 مليون حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 19323 إصابة بـ«كورونا»

وفي الجارة الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 19323 إصابة بـ«كورونا»، بينها 191 من الخارج، و 12 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18471172 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24605 حالة.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن وتيرة إصابات الفيروس، ارتفعت مؤخرًا مع سفر المزيد من الكوريين لقضاء العطلات الصيفية.

«فيكتور» الروسي: إصابات «كورونا» قد يرتفع خلال الفترة القادمة

من جانبه، قال مركز «فيكتور» لعلم الفيروسات والتكنولوجيا في روسيا، إن عدد إصابات فيروس كورونا قد يرتفع خلال الفترة القادمة، في حال انخفاض مستوى المناعة لدى السكان، كما يمكن أن يحدث ذلك، في حال خضوع الفيروس لطفرة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب، في «أنقرة»، أنن بلاده تخطط لاعتماد لقاح «توركوفاك» التركي المضاد لـ«كورونا» في ماليزيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.