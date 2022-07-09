«العليا للفيروسات» تحذر من كورونا خلال عيد الأضحى.. تجنبوا الزحام

حذّرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، المواطنين، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا، وعدم التجمع في الاحتفالات والأماكن المزدحمة خلال أيام العيد، وضرورة البقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

فيروس كورونا

أكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب تجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، وضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19.

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بمختلف المستشفيات الجامعية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات والعيادات خلال فترة إجازة العيد، فضلا عن متابعة المنحنى الوبائي لـ فيروس كورونا.