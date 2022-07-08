أهالي سوهاج ينقذون فتاة في العقد الثالث قبل إلقاء نفسها بالنيل

تمكن أهالي أخميم من إنقاذ شابة في العقد الثالث من عمر، قبل إلقاء نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم في سوهاج، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج من غرفة عمليات النجدة، بمحاولة في العقد الثالث إلقاء نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري، أخميم دائرة القسم.

إنقاذ فتاة قبل إلقاء نفسها في النيل

وتبين من تحريات اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية محاولة المدعوة «غ.م» 28 عامًا، لا تعمل، وتقيم بمركز المراغة شمال سوهاج، إلقاء نفسها في نهر النيل وتمكن الأهالي من إنقاذها.

الفتاة تعاني من مرض نفسي

وبسؤال والدتها «ح.ع» 54 سنة، ربة منزل، أفادت بأن ابنتها تعاني من مرض نفسي وتتابع مع طبيب للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق التي أمرت بتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

مصرع شاب غرقا في ترعة بسوهاج

فيما لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا، في مياه ترعة بسوهاج، وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري من العثور على الجثة وانتشالها، بعد البحث عليها في المياه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.