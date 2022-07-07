بالزغاريد.. آداب سوهاج تحتفل بتخريج «الدفعة 43 إعلام»

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم الخميس، فعاليات حفل تخريج الدفعة 43 من قسم الإعلام، بشعبتيه الصحافة والعلاقات العامة، بكلية الآداب، والبالغ عددها 100 طالب وطالبة، وسط أجواء من الفرحة والزغاريد من ذوي الخريجين، وذلك بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة، بحضور الدكتور محمود مراد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام، والدكتورة سحر وهبي، أستاذ متفرغ بقسم الإعلام، والدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام بالكلية، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين من أعضاء النقابة من خريجي قسم الإعلام، وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم بالكلية، والطلاب الخريجين وذويهم، وسط إطلاق الزغاريد من جانب عدد من أولياء أمور الخريجين، تعبيراً عن سعادتهم بتخريج أبنائهم.

تاريخ قسم الإعلام بآداب سوهاج

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن تاريخ قسم الإعلام بكلية الآداب على مدار ما يقرب من نصف قرن، يشهد له بالنجاح والتميز والتفرد، أسفر عن وجود عدد كبير من خريجيه ممن تقلدوا مناصب إعلامية ساطعة في سماء الإعلام المصري والعربي والأجنبي، موضحاً أن إدارة الجامعة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم المستمر لقسم الإعلام، حتى بلوغ الهدف الأسمى وتحويله إلى كلية مستقلة، بتكاتف جميع الجهود من أبناء القسم وخريجيه ممن اعتلوا المنابر الإعلامية المعروفة، مناشداً الخريجين بالتمسك بأخلاقيات المهنة، والإلمام بواقع مشكلاتهم المجتمعية، وتسليط الضوء عليها بشكل بناء، لإيجاد حلول ناجزة لها، مختتماً كلمته بتهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، مطالباََ قسم الإعلام بفتح باب التعيين هذا العام كحالة استثنائية للحاصلين على المركز الأول من الخريجين.

تهنئة الخريجين وأولياء أمورهم

وألقى الدكتور محمود مراد كلمة مختصرة، هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن قسم الإعلام من الأقسام الاستثنائية والعريقة لكونه دائم التجديد والتطوير، علاوة على تخريج عدد كبير من أهم رموز الإعلام في الوطن العربي، داعياً الطلاب إلى أن يفتخروا بتخرجهم من قسم الإعلام، متمنياً لهم مستقبل باهر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد توفيق عن سعادته بحضور رئيس الجامعة الاحتفالية و6 من كبار الإعلاميين من خريجي القسم، موجهاً تهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه الدفعة حصول الطالب «عربي محمد نعمان»، من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، على الترتيب الأول على الدفعة.

الدفعة 43 تضم 100 خريج مؤهلين

ومن جهتها، أكدت الدكتور فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، اعتزازها وفخرها بأبنائها من خريجي الدفعة 43، مضيفةً أن قسم الإعلام يحتفل اليوم بتخرج الدفعة رقم 43 بقسم الصحافة، والتي يبلغ عددها 100 طالب وطالبة، لافتة إلى أن القسم يزخر بالعديد من الكوادر الإعلامية، وصل عددها إلى ما يزيد عن 1500 نقابي على مستوى الجمهورية من أبناء قسم الإعلام، موضحة أن ما يميز الدفعة 43 هي إنشاء أستوديو للإذاعة مجهز بأحدث تقنيات البث والتسجيل، ساهم بشكل مباشر في تأهيل وتدريب عدد كبير من الطلاب بشكل عملي على مهارات وتقنيات العمل في وسائل الإعلام المختلفة.

وكشفت عن وجود خطة مستقبلية للقسم تمكن الطلاب من الالتحاق بالتدريبات العملية في مجال الصحافة والإعلام، بالتعاون مع صحف قومية ومواقع إعلامية وقنوات فضائية، بالإضافة إلى إتاحة عدد كبير من خطابات التدريب لطلاب العلاقات العامة لتلقي تدريباتهم بأماكن حيوية، منها مطارات سوهاج وأسيوط والقاهرة الدولي، وشركات المياه والاتصالات، مختتمة كلمتها بتوجيه تهنئة للخريحين وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يبخلوا في تقديم جميع أنواع الدعم للطلاب، حتى وصلوا إلى هذه اللحظة من جنى ثمار التعب والنجاح.