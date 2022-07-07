محافظ سوهاج يتابع الحالة العامة لبعثة حجاج الإقليم.. «أدوا عمرة القدوم»

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الحالة العامة لجميع أفراد بعثة حج الجمعيات لهذا العام 1443هـ / 2022م، بعدد 92 حاجا وحاجة، عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

متابعة سفر حجاج سوهاج

ومن جانبه، أوضح رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، أنه تم متابعة مراحل سفر الحجاج من المحافظة، بدءا من الانتقال إلى مطار الأقصر متجهين إلى مطار جدة، وصولا إلى الفندق المخصص بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنهم بحالة صحية جيدة، ويتم متابعتهم باستمرار، حيث قاموا بأداء المناسك وعمرة القدوم، وحاليا يستعدون للإحرام للحج، والتصعيد اليوم إلى مخيمات عرفات، وإتمام باقي المناسك.

استعدادات عيد الأضحى المبارك

وفي إطار آخر، اللواء طارق الفقي استعدادات مديريات التموين والطب البيطري بمحافظة سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة سوهاج.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن مديرية التموين بمحافظة سوهاج استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم والدواجن المبردة، وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية والخبز والمواد البترولية والبوتاجاز.