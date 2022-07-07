مصرع وإصابة 7 من عائلة واحدة في سوهاج أثناء عودتهم من الإسكندرية

وقع حادث تصادم صباح اليوم على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة الفيوم، حيث انقلبت سيارة ميكروباص على جانب الطريق، ما أدى لمصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بالحادث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد وقوع حادث سير، حيث اختلت عجلة قيادة سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بجانب محافظة الفيوم.

بلاغ عن الحادث

وفور تلقى البلاغ انتقلت على الفور وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم لموقع الحادث، كما تم الدفع بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا لمستشفى الفيوم المركزي، وبالإنتقال تبين مصرع كلا من يوسف شعراوى ومحمد راضى زيدان وخميس محمد حسان وأصيب كل من أدهم إبراهيم سلام وخالد محمد عثمان ومحمد حسنين عثمان وهشام على منصور.

وتبين أن الضحايا والمصابين جميعهم ينتمون لعائلة واحدة إحدى عائلات قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث يعملوا ويقيموا بمحافظة الإسكندرية ووقع الحادث أثناء عودتهم من مدينة الإسكندرية لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك مع عائلتهم بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثامين والضحايا لمستشفى الفيوم العام.

وجرى تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق.

التواصل مع أهالى المصابين والضحايا

وجرى التواصل مع ذوي المصابين والضحايا بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج لاستلام الجثاميين، حيث ينتظر قريبا وصول الأهالى لمحافظة الفيوم لإستلام ذويهم.