حبس شخص بتهمة تهديد ربة منزل إلكترونيا ومحاولة ابتزازها ماليا في شبرا

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بحبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بتهديد وابتزاز ربة منزل بشبرا الخيمة بصور خاصة لها، وإرسال الصور علي تليفونها ومحاولة ابتزازها ماليا والتهديد بنشر الصور، حيث جري تحديد المتهم وضبطه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الشاكية.

تحديد المتهم في الواقعة

وكانت مباحث المعلومات والانترنت نجحت فى تحديد شخص متهم بتهديد ربة منزل فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى بارسال صور لها على تليفونها الخاص عبر تطبيق «واتس اب» وهددها بنشرها فى محاولة لابتزازها ماليا، وتم تحديد المتهم والهاتف المستخدم وأُلقى القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق والتحفظ علي الصور والمحمول المستخدم في الواقعة.

بلاغ ابتزاز إلكتروني

وتلقت مديرية امن القليوبية بلاغا من احدى السيدات بتضررها من قيام احد الاشخاص بارسال رسائل لها عبر تطبيق الواتس اب على هاتفها الشخصى وارسال صور شخصية لها تتضمن عبارات تهديد وابتزازها ماليا مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وجرى تشكيل فريق بحث وبالتنسيق مع مباحث المعلومات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن احد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان .

وجرى تحديد المتهم وباستهدافة تم ضبطة وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود دلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته في التحقيقات الأولية اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.