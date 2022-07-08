تذاكر أفلام عيد الأضحى بـ 20 جنيهًا في سينما الشعب.. تعرف على التفاصيل

تواصل سينما الشعب عرض أفلام العيد الأضحى داخل 15 قاعة دار عرض، في 11 محافظة، بعد افتتاح مرحلتها الثالثة تزامنا مع الموسم السينمائي، وتم تخفيض أسعار تذاكر الحفلين الصباحيين «10 صباحا» و«1 ظهرا»، لعروض سينما الشعب لتصبح 20 جنيهًا بدلا من 40 جنيهًا، وفقًا لما أعلنه الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وقال تامر عبد المنعم في تصريحات لـ «الوطن»: «الهدف الأساسي بالنسبة لنا من سينما الشعب خدمة أهالي المحافظات المتعطشين للسينما، لتحقيق عدالة سينمائية ثقافية، وبالتالي كانت الفكرة أن نذهب نحن إليهم بالسينما، والمرحلة الأولى حققت نجاحا كبيرا في عدد من المواقع، وحققت إيرادات تجاوزت النصف مليون جنيه».

تامر عبد المنعم: نستهدف الوصول لـ 40 دار عرض في المرحلة المقبلة من سينما الشعب

وأشار مدير عام الثقافة السينمائية إلى أن خطة سينما الشعب تستهدف الوصول إلى 40 دار عرض سينمائي مع نهاية العام الجاري، متابعا: «أنا سعيد بالمشروع، وأتمنى النجاح للمرحلة المقبلة ونصل لتحقيق العدالة السينمائية في المحافظات المحرومة من دور العرض».

أماكن عروض أفلام العيد في سينما الشعب بالمحافظات

ويُعرض فيلم «كيرة والجن» في سينما الشعب بمحافظات «القاهرة، الجيزة، أسيوط، المنوفية، مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، المحلة الكبرى محافظة الغربية، وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء»، وفيلم «عمهم» يُعرض بمواقع سينما الشعب في محافظات دمياط ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، أما فيلم «بحبك» يعرض في محافظات قنا والوادي الجديد وكفر الشيخ.