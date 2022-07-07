سعر اليورو اليوم الخميس 7-7-2022 في البنوك المصرية

في آخر أيام عمل البنوك المصرية قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر لمدة 10 أيام، يبحث الكثيرون عن سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 7 يوليو من عام 2022، أسعار العملات، ونقدم فيما يلي سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك في مصر سواء الخاصة أو الحكومة، وفق بداية التعاملات اليومية، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 7 يوليو في البنك التجاري الدولي 19.62 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في البنك المركزي

أما في البنك المركزي المصري، فسجل سعر اليورو اليوم وفقًا لبداية التعاملات الصباحية نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تحديث داخل بنك مصر اليوم، سجل سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفقًا لبداية المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات البنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو اليوم نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجلت عملة اليورو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وأخيرا في المصرف المتحد، وصل سعر اليورو لنحو 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق بداية التعاملات اليوم.