سعر اليورو اليوم الجمعة 8-7-2022 في البنوك المصرية

تباين واضح فى سعر اليورو، شهدته معظم المعاملات المصرفية فى نهاية تعاملات أمس الخميس، الذى كان آخر أيام عمل بالبنوك المصرية، قبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر طوال الأسبوع، لتستأنف البنوك أعمالها في 17 يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» وفق آخر تعاملات تمت مساء أمس الخميس بأسعار العملات، سعر اليورو مقابل الجنيه، اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، بحسب آخر التعاملات بعدد من البنوك في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

- فى حين جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق نهاية التعاملات أمس الخميس نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تحديث لموقع بنك مصر قبل بداية اجازة البنوك، سجل سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأوربية اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات البنك.

فى حين جاء سعر اليورو اليوم، بنك قناة السويس، نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وفق نهاية تعاملات للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجلت العملة الأوربية اليورو نحو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات أمس فى بنك الإسكندرية.

أما عن سعر اليورو في المصرف المتحد، وصل لنحو 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر التعاملات.