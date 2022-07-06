سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-7-2022 في البنوك المصرية

في بداية التعاملات الصباحية اليوم، يبحث الكثير من المواطنين عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصرية في عدد من المؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي، لأهمية العملة الأوربية في ظل التغييرات العالمية الحالية.

وفي هذا السياق، يعرض بوابة «الوطن» في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو من عام 2022، في أسعار العملات، ونقدم فيما يلي سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك في مصر سواء الخاصة أو الحكومة، وفق بداية التعاملات اليومية، والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، نحو 19.27 جنيه للعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو في البنك التجاري الدولي 19.62 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات.

سعر اليورو في البنك المركزي

أما داخل البنك المركزي المصري، فسجل سعر اليورو اليوم وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، نحو 19.83 جنيه لعمليات الشراء و19.48 جنيه للبيع، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تحديث داخل بنك مصر اليوم الأربعاء، سجل سعر اليورو نحو 19.27 جنيه للعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفقًا لبداية المعاملات المصرفية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.75 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجلت عملة اليورو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.82 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وأخيرا في المصرف المتحد، وصل سعر اليورو لنحو 19.73 جنيه للبيع و19.55 جنيه لعمليات الشراء، وفق بداية التعاملات اليوم.