المنشآت السياحية: لا زيادة في أسعار الوجبات بالمطاعم خلال عيد الأضحى

نفى محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، زيادة أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات التي تقدمها المطاعم والكافيهات السياحية لروادها خلال عيد الأضحى، مشددا على أن أسعار المطاعم خلال العيد لن تشهد أية زيادات عما كانت عليه الشهر الماضي.

أسعار الوجبات ستظل ثابتة حتى نهاية الصيف

وأضاف لـ «الوطن»، أن أسعار الوجبات الغذائية شهدت زيادة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية تراوحت ما بين 15 و30%، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام وكافة مكونات التشغيل بنسب أعلى من الزيادة التي أضافتها المطاعم على أسعار الوجبات والمشروبات، موضحا أنه بعد تلك الزيادة في الأسعار ثبتت المطاعم أسعارها، متوقعا ألّا تشهد أسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم السياحية أية زيادات أخرى خلال فصل الصيف الجاري.

تقديم الفقرات الفنية والترفيهية بالمنشآت السياحية

وأشار إلى أن كافة المنشآت والمطاعم السياحية استعدت خلال إجازات عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غدا السبت لاستقبال الرواد لاسيما السياح العرب وذلك بتقديم الفقرات الفنية والترفيهية، لافتا إلى أن غالبية المطاعم والمنشآت السياحية حصلت على ترخيص من وزارة السياحة والآثار بتشغيل الفقرة الفنية، موضحا أن كافة مطربي المهرجات الموقوفين حاليا من قبل نقابة الموسيقيين لن يسمح لهم بالغناء بالمنشآت السياحية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أنه وفقا لحجوزات المطاعم السياحية الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال المطاعم قد تصل خلال إجازات عيد الأضحى إلى نحو 100% وستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن ذروة العمل في المنشآت السياحية تبدأ من شهر يوليو وحتى نهاية موسم الصيف وهي الفترة التي يتواجد بها السياح العرب بكثرة في مصر.