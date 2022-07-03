للخريجين.. شروط وطرق التقديم للحصول على الماجستير المهني مجانا

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منحة ضمن مبادرة بناة مصرالرقمية، للحصول على درجة الماجستير في أحد التخصصات «علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الربوتات والأتمتة، الأمن السيبراني، والفنون الرقمية، التكنولوجيا المالية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

شروط التقديم مبادرة بُناة مصر الرقمية

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات، فإن بناة مصر الرقمية تقدم منحة مجانية لشبابها الواعد من خريجي إحدى الكليات التالية، كليات الهندسة أقسام حاسبات أو إلكترونيات أو اتصالات أو طبية أو عمارة، وكليات حاسبات ومعلومات، وكليات علوم تخصص حاسب آلي أو تخصص إحصاء، وكليات الاقتصاد، وكليات إدارة الأعمال، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة، وكليات التخطيط العمراني.

وأشارات الوزراة إلى أنّه على الراغبين في الالتحاق بـ المبادرة استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول، والتي تتلخص فيما يلي:

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- خريج إحدى الكليات المذكورة سابقا.

- لم يمض على تخرجه أكثر من 5 سنوات.

- حاصل على تقدير عام جيد جدًا على الأقل، أو مجموع نقاط تراكمي 3.0 فأكثر وبالنسبة لخريجي الجامعة الألمانية مجموع نقاط تراكمى أقل من 2.0.

- وللذكور إنهاء الخدمة العسكرية أو معفي منها أو مؤجل تجنيده لمدة تنتهي بعد تاريخ نهاية المنحة.

- التفرغ لمدة عام كامل للالتحاق بالمبادرة.

المستندات والأوراق المطلوبة

- على المتقدم تحميل المستندات والأوراق التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي (الوجهين) سارية المفعول.

- أصل شهادة التخرج باللغة الإنجليزية.

- أصل شهادة بالمواد والتقديرات باللغة الإنجليزية Transcriptمقياس التقديرات باللغة الإنجليزية (ما لم يكن مذكوراً بشهادة تقديرات المواد الدراسية).

- شهادة من الكلية باللغة الانجليزية تفيد ان دراسة الطالب كانت باللغة الأنجليزية.في حالة المتقدمين حديثي التخرج (دفعة سنة التقديم).

- يقوم المتقدم بتحميل الآتي:

بيان حالة باللغة الإنجليزية، يفيد بأن الطالب تخرج في الكلية ويوضح تقديره العام.

- بيان درجات باللغة الإنجليزية مطبوع من موقع الكلية الخاص بالطالب، ومختوم من الكلية، يوضح المواد التي تم دراستها وتقديراتها.

- على المتقدم تسليم أصول شهادة التخرج، وبيان الدرجات خلال امتحانات القبول، والمقابلات الشخصية.

معايير القبول

استيفاء جميع شروط التقديم، واجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح، واجتياز المقابلات الشخصية، واستيفاء شروط القبول بالجامعة الدولية التي سيتم التحاق الطالب بها، وللاستفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم 15388.