مصدر بالبترول: محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي خلال إجازة عيد الأضحى

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن محطات تموين السيارات بالوقود سواء البنزين أو الغاز الطبيعي ستعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتكون في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن إجازات الأعياد لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على طبيعة العمل داخل محطات الوقود، خاصة وأنها تقدم خدمات لجميع المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها، كما يتم تزويد المحطات بكميات من البنزين والسولار بشكل دوري لسد احتياجات المواطنين، خاصة في فترة الأعياد التي تزداد خلالها عمليات السفر وخروج المواطنين من المنازل للتنزه.

تموين السيارات بالبنزين والغاز الطبيعي

وقال المصدر، إن محطات تموين السيارات بالبنزين وبالغاز الطبيعي تعمل بشكل طبيعي خلال فترة الأعياد، باعتبارها منشآت حيوية وضرورية مثلها مثل باقي القطاعات كالمستشفيات وأقسام لشرطة والطوارئ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها خلال فترة الإجازات.

إجازات العاملين في محطات الوقود

ولفت إلى منح إجازات للعاملين في المحطات عن طريق التناوب، ليستمر العمل في المحطات بشكل طبيعي، وحتى لا تتأثر قوة العمل، ويتم منح الإجازة للعاملين الذين تواجدوا خلال فترة العيد بشكل مؤجل.

كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا افتتح منذ أيام محطة تموين التعاون في منطقة الدقي بالجيزة، وذلك بعد تطويرها، بحضور محافظ الجيزة، كما تفقد وزير البترول محطة تموين السيارات بالغاز كارجاس المجاورة لمحطة التعاون.

يذكر أن وزير البترول تفقد خلال الأيام الماضية المحطات الثلاث الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في العاصمة الادارية الجديدة، ووجه وزير البترول بالانتهاء منها بالتعاون بين شركات كارجاس وغازتك ووطنية لتسويق البترول وذلك بعد افتتاح محطة الغاز بمدينة الشروق.