تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وجميع محافظات ومدن مصر

ساعات قليلة تفصل المسلمون في العديد من دول العالم، عن عيد الأضحى المبارك، وبناء على هذا أعلنت دار الإفتاء عن موعد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة، وبجميع مدن ومحافظات مصر، وفقا للحسابات الفلكية، التى ستكون فى تماما الساعة 5:26 دقيقة بتوقيت محافظة القاهرة.

وفي إطار الخدمات التي تحرص «الوطن» على تقديمها للقراء والمتابعين، نكشف خلال التقرير التالي، موعد صلاة عيد الاضحي في القاهرة وفي جميع محافظات ومدن مصر.

موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة وفي جميع محافظات ومدن مصر

وجاء إعلان موعد صلاة عيد الاضحى في القاهرة وفي جميع محافظات ومدن مصر، كما يلي:

- محافظة القاهرة 5:26.

- محافظة الجيزة 5:26.

- محافظة الإسكندرية 5:28.

- محافظة بورسعيد 5:19.

- محافظة السويس 5:21.

- مدينة العريش 5:13.

- مدينة الطور 5:20.

- مدينة سانت كاترين 5:18.

- مدينة طابا 5:13.

- مدينة شرم الشيخ 5:19.

- موعد صلاة العيد بمحافظة دمنهور 5:27.

- مدينة طنطا 5:25.

- محافظة المنصورة 5:23.

- مدينة الزقازيق 5:24.

- مدينة بنها 5:25.

- مدينة شبين الكوم 5:26.

- محافظة كفر الشيخ 5:25.

- محافظة الفيوم 5:29.

- محافظة بنى سويف 5:28.

- محافظة المنيا 5:32.

- محافظة أسيوط 5:33.

- محافظة سوهاج 5:32.

- محافظة قنا 5:29.

- محافظة أسوان 5:32.

- مدينة أبو سمبل 5:41.

- محافظة مرسى مطروح 5:39.

- مدينة الغردقة 5:22.

- واحة الخارجة 5:40.

- محافظة الإسماعيلية 5:20.

- محافظة دمياط 5:20.

- مدينة السلوم 5:47.

- مدينة نويبع 5:15.

- مدينة حلايب 5:21.

- مدينة شلاتين 5:23.

إجازات عيد الأضحى

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد أعلن أن إجازة عيد الأضحى ستكون أسبوع، وهي إجازة مدفوعة الأجر، إذ تبدأ الإجازة رسميا من السبت وتستمر حتى يوم الخميس 14 يوليو.