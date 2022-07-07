وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سكاكا، حظيت تلك الجملة بعمليات بحث عديدة على محرك «جوجل» فور إعلان الجهات السعودية المختصة يوم الأربعاء قبل الماضي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ومن ثم تحديد يوم وقفة عرفات ليليها في اليوم التالي أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويختلف وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سكاكا، عن غيره من المدن السعودية الكبرى نظرا لاختلاف موقعها.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سكاكا

وقبل التطرق إلى وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سكاكا بالسعودية، فقد جرت العادة بين المواطنين السعوديين بتوزيع لحوم الأضحية من الماشية على الجيران في الحي أولاً، حيث يقوم الصغار بتلك المهمة وسط أجواء من البهجة، قبل أن تعد السيدات طعام الغداء من الماشية التي تم نحرها امتثالا لأمر الله في تلك الأيام المباركة.

تفاصيل وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سكاكا

وحول تفاصيل وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في سكاكا، فقد أعلنت الجهات السعودية المختصة أنّ الصلاة ستكون في تمام الساعة 5:51 صباحا بحسب توقيت مكة المكرمة.

صلاة العيد بلا إجراءات كورونا

وتأتي صلاة عيد الأضحى هذا العام وسط استبعاد ورفع للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والتي كانت قد فرضتها السلطات السعودية مع بداية الجائحة وتفشيها على مستوى عالي قبل نحو عامين، والتي صاحبها قرار بتوقف موسم الحج بالنسبة للحجاج من خارج المملكة واقتصاره على عدد قليل من حجاج الداخل فقط.

إجازات عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

وبدأت إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الحكومي يوم الإثنين الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة، وهي الإجازة التي تستمر لتسعة أيام، أما القطاع الخاص فستكون إجازته 4 أيام فقط تبدأ من الجمعة أي يوم وقفة عرفة.