السياحة: الحجاج يقضون وقفة عرفات داخل المخيمات في أجواء روحانية

أعلنت بعثة الحج السياحي التابعة لوزارة السياحة، أن حجاج السياحة وعددهم نحو 9 آلاف حاج بخير، ولا توجد أية مشاكل تواجههم وعملية تصعيدهم إلى مشعر عرفات تمت بسهولة ويسر، وأضافت أن أعضاء البعثة يتابعون كافة التجهيزات والاستعدادات بمخيمات الحجاج للتأكد من توافر الخدمات.

وأوضحت البعثة في بيان صحفي اليوم، أن حجاج السياحة يقضون يوم عرفة في أجواء إيمانية رائعة بالمخيمات المخصصة لهم، لافتة إلى أن العقد الموحد الذي تم توقيعه مع شركة مطوفي الدول العربية والخاص بخدمات إعاشة الحجاج بمنى وعرفات ساهم إلى حد كبير في توفير الخدمات المتميزة وتنظيم إجراءات الحج وسهولة متابعته ومراقبته.

الخدمات المقدمة للحجاج مميزة

وأوضحت البعثة ان الحج السياحي هذا العام يتمتع بخدمات مميزة وأماكن هي الأفضل على الإطلاق من بين كافة الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا التميز تجسد في الخدمات المقدمة للحجاج بالمستويين الخمس نجوم والاقتصادي وتوافر بوفيهات ووجبات ومشروبات على مدار يوم عرفة وفرشها على أعلى مستوى بجانب تقليل عدد الحجاج في المخيمات، وتخصيص أماكن متميزة للمخيمات قريبا من أول طريق النفرة لتجنب الزحام.

ندوات دينية لحجاج السياحة

وأضافت أن حجاج السياحة يتمتعون بوجود مجموعة من كبار العلماء وأساتذة الفقه فهناك مجموعة من الدعاة خصصتهم بعثة الحج السياحي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف للتواجد في مخيمات السياحة بجانب قيام معظم الشركات باصطحاب مجوعة من كبار الوعاظ لمرافقة حجاجهم وتم عقد ندوات ولقاءات مع الحجاج على مدار يوم عرفة لجميع الحجاج للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وتقديم النصائح الفقهية ليس للمصريين فقط بل وللحجاج من مختلف الدول الإسلامية.

يشار إلى أن بعثة الحج السياحي قامت بتوزيع مفتشي وزارة السياحة على مخيمات السياحة الـ 5 بعرفات، و3 مخيمات للحج الاقتصادي ومخيمين لحج الخمس نجوم، لمتابعة أحوال حجاج السياحة وحل أية مشكلة تواجههم.