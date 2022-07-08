الذهب في طريقه لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي مع قوة الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع الاتجاه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، إذ استأنف الدولار صعوده بينما تحول التركيز إلى بيانات الأجور خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، التي قد تؤثر على توقعات رفع أسعار الفائدة.

الأسعار تتراجع

تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1740.31 للأوقية خسر المعدن ما يقرب من 4٪ حتى الآن هذا الأسبوع، وهو ما سيكون الأسوأ منذ منتصف يونيو من العام الماضي. فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1739.90 دولار للأوقية.

الدولار يرتفع للأسبوع الثاني

شهد الدولار للأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

بيانات الوظائف الأمريكية

قال مايكل هيوسون، رئيس السوق لدى سي إم سي ماركتس، إنَّ تسجيل بيانات الوظائف الأميركية رقم آخر قوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل سوف يؤدي فقط إلى دفع الدولار للأعلى وتراجع الذهب. لكن القراءات الأضعف قد تشير إلى تحول في السياسة وإعادة ضبط التوقعات حول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بحسب «cnbc».

أضاف هيوسون، أنَّه على الصعيد الفني قد يشير اختراق الذهب إلى ما دون المستوى 1760 دولارًا إلى مزيد من الانزلاق إلى 1720 دولارًا، وربما أدنى مستويات 2021 بالقرب من 1680 دولارًا.

زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة

قال اثنان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنهما سيدعمان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر والتحول إلى وتيرة أبطأ بعد ذلك ، مما يقلل من مخاطر الركود. وأثرت المعدلات المرتفعة على جاذبية السبائك غير ذات العائد.

وأوضح كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك في مذكرة إنَّ الذهب لم يرق إلى مستوى سمعته كملاذ آمن مؤخرًا، ويفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف أكثر تقييدًا إذا استمر ضغط التضخم المرتفع.