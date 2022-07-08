حالة الطقس غدا السبت 9-7-2022 في مصر.. أول أيام عيد الأضحى

ينتظر الكثير من المواطنين حلول عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من الحصول على إجازة تمكنهم من الخروج والتنزه، ما يجعلهم يبحثون عن حالة الطقس غدا، حتى يستطيعون اتخاذ قرار الخروج في مكان مناسب، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 9 يوليو، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديدة الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية وتكون خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ذكر خبراء الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 9 يوليو، والتي جاءت كما يلي:

درجات الحرارة غدا السبت أول أيام عيد الأضحى

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.