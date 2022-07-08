حملات توعية للحفاظ على شبكات المياه خلال عيد الأضحى ونصائح للجزارين

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، حملات توعوية فى جميع مدن ومراكز المحافظة داخل المجازر ‏وأماكن ذبح الأضاحي، للحد من الإسراف في استهلاك المياه، وعدم إلقاء مخلفات ‏الأضاحي في شبكة الصرف الصحي، إذ يؤدي ذلك لحدوث الكتمات، ومن ثم الطفوحات بشبكات الصرف الصحي.

التنسيق مع رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني

أكد الدكتور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في تصريحات للصحفيين، أهمية الخطة التوعوية التي ينفذها الفريق التوعوي، التي تلعب دور حيوي بالتنسيق مع رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني.

التخلص من مخلفات الأضاحي وعدم إلقائها في غرف الصرف

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أن فريق التوعية، نفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الدين، بجميع أنحاء المحافظة، حملات توعوية، بأهمية الحفاظ على المياه، وعدم إهدارها في الأعمال المنزلية للتنظيف المبالغ فيها من غسيل السجاد وما خلاف ذلك، وأهمية استخدام المياه على قدر الحاجة وترشيد استهلاكها.

كما تواصل الفريق التوعوي مع الجزارين، لتوعيتهم بكيفية التخلص من مخلفات الأضاحي، وعدم إلقائها في غرف الصرف الصحي، وتعريفهم بالأضرار الصحية والبيئية، التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات الخاطئة.

غرفة طوارئ مركزية تعمل على استقبال جميع شكاوى المواطنين

ونوه بوجود غرفة طوارئ مركزية، تعمل على استقبال جميع شكاوى المواطنين، ‏بالتنسيق مع غرفة طوارئ المحافظة، والاتصال على رقم ‏الخط الساخن 125، الذى يعمل على مدار 24 ساعة عند وقوع شكاوى وبلاغات، إذ تعمل ‏الشركة على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة في حينه.

ولفت إلى حرص الشركة على تنفيذ خطتها التوعوية، طبقا لتوجيهات الشركة القابضة للمياه، كما وزع الفريق التوعوي عدد من البرشورات التوعوية، هذا بجانب قيامه بحملة طرق الأبواب، للتواصل مع ربات المنازل، وتوعيتهم بالسلوكيات المثلى، للتعامل مع شبكات المياه والصرف الصحي نحو جودة الخدمة المقدمة.