مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية.. مياه الشرب والذهب

تُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية من أهم بدائل مدارس الثانوية العامة، حيث يقبل عليها أعداد كبيرة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، ومن أهم هذه المدارس في القليوبية، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، ومدرسة الحلي والذهب «إيجيبت جولد» في مدينة العبور.

تستعرض «الوطن» مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

تُعد المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية، أحد أهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للإلتحاق بها بعد الحصول علي الشهاده الإعدادية ويوجد في المدرسة 3 تخصصات هي:

- تخصص تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- تخصص ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي

- تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وتتيح المدرسة خدمة التقديم عن طريق الإنترنت من خلال:

موقع شركة مياه الشرب اعتباراً من تاريخ سيتم تحديده لاحقاً عليى الروابط الآتية:

• الموقع المباشر للتسجيل من هنا

• محرك البحث جوجل ومنه علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة من هنا واختيار طلب الالتحاق من اللينك (المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد)

• أو على موقع الشركة المختصر من هنا، واختيار طلب الالتحاق من اللينك (المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد)

مدرسة الذهب «إيجيبت جولد» في العبور

تُعد مدرسة الذهب والحلي بمدينة العبور، والمعروفة بمدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية، أحد بدائل الثانوية العامة 2022 وهي مدرسة متخصصة تمنح الطالب شهاده دبلوم فني تكنولوجي في صناعه الحلي والمجوهرات، معتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادة جودة معتمدة من شركة «إيجيبت جولد»، ويجري اعتماد الشهادة من جهة دولية، لتؤهل الطالب للعمل في السوق الدولي، وتوفر للطالب فرصة عمل بأحد مصانع الشركة، وفرصة استكمال دراسته الجامعية في كل المعاهد والكليات الخاضعه لتنسيق التعليم العالى لسنة التخرج.