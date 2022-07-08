نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية في وقفة عرفات 15%.. واستعدادات خاصة للعيد

حالة من الهدوء عمت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي يتزامن مع وقفة عرفات، وتراوحت نسبة إشغال الشواطئ من 10 إلى 15%، وفقا لتقرير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وهو الأمر الذي يأتي نتيجة صوم عدد كبير من المواطنين وانشغالهم بتجهيز لوازم العيد.

تحذيرات من أشعة الشمس على شواطئ الإسكندرية

ودعت مصايف الإسكندرية كافة المواطنين لتناول افطار يوم عرفة علي الشواطئ عقب غروب الشمس، فيما نقلوا في بيان رسمي نصائح خبراء الأرصاد لكل الأشخاص الذين يعتزمون قضاء اليوم علي الشواطئ، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في الفترة من الظهيرة وحتى الساعة الخامسة، وارتداء غطاء واقي للرأس أو البقاء اسفل الشماسي ، وعدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن درجة الحرارة اليوم 30 درجة مئوية والامواج مستقرة ولكن ترتفع قليلا في شواطئ القطاع الغربي وشواطئ سيدي بشر وادوار الخراط ونسب الاشغال لم تتجاوز 15% حتي الآن، بينما ترفع الراية الخضراء استعدادا لاستقبال روادها بأمواج هادئة ورمال ناعمة.

استعدادات مصايف الإسكندرية

في ذات السياق، استعدت مصايف الإسكندرية لاستقبال المصطافين خلال أيام العيد، حيث أن فرق العمل تعمل طوال الوقت لإعداد وتجهيز الشواطئ استعدادا لاستقبال المصطافين خلال ايام العيد، كما يتم تنظيف الرمال والمياه من طرح البحر، ومتابعة نظافة وكفاءة دورات المياه وغرف خلع الملابس، وتوافر المنقذين ، وزيادة معدات وأدوات الشاطئ من شماسي وكراسي، بينما ينتشر مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف منتشرين علي الشواطئ للتعامل الفوري مع اية مشكلات قد تواجه المصطافين.

شواطئ الإسكندرية

وأوضحت المصايف توفير شاطئين مجانين «المندرة والانفوشي»، و6 شواطئ عامة رسم دخول الفرد خمسة جنيهات شاملة الحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورة المياة وغرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى 29 شاطئ خدمة لمن يطلبها رسم دخول الفرد عشرة جنيهات شاملة الحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورة المياة وغرفة خلع الملابس، و21 شاطئا مميزا برسم دخول 15 جنيها شامل الحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورة المياة وغرفة خلع الملابس.