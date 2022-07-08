المنتج أعطى دوري لزوجته.. 10 تصريحات نارية للفنانة سيرين عبد النور

تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، قوائم الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها لبرنامج آي تي بالعربي.

نرصد في هذا التقرير أبزر ما قالته سيرين عبد النور في البرنامج

- السبب الرئيسي عدم ظهوري دراميا كثيرا هو عدم وجود النصوص التي تشدني وتستفزني.

- لا يوجد الآن الإنتاج الضخم الذي أطمح بأن أطل من خلاله على جمهوري بعد سنوات عملي الطويلة.

- تغييب المنتجين لي بسبب استبعادي عن الأعمال الدرامية القوية.

مفاجأة بشأن مسلسل «للموت» و«ماغي بوغصن»

- دور سحر الذي لعبته الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن في مسلسل «للموت» كانت من المفترض أن أؤديه.

- استغربت للغاية حين ما ذهب الدور إلى زوجته الفنانة ماغي بو غصن ولكن هذا أمر يخصه.

- أرد على المنتج جمال سنان على ما قاله في حقي بأنه لا يوجد أعمال تليق بي.

- بعض المنتجين باتوا يعتمدون تبني نجمة واحدة في جميع الأعمال.

- أدوار الفتاة المحبوبة أصبحت وراء ظهري فقد قدمتها كثيرا في (روبي)، (لعبة الموت)، (السجينة) و(سارة).

- أعود للدراما بمسلسل (العين بالعين) بمشاركة الفنان رامي عياش، تأليف سلام كسيري، وإخراج رندا علم.

- ينتمي مسلسل العين بالعين للأعمال ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.