إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى 2022.. العودة يوم 14 يوليو

يبحث الآلاف من أولياء الأمور وأبنائهم من طلاب الثانوية العامة، عن إجازة عيد الأضحى 2022 التي يحصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي في امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث بدأت الامتحانات يوم 20 يونيو الماضي، وفقا للجدول المعلن مسبقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمقرر أن تنتهي يوم 21 يوليو 2022.

إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى 2022.. 4 أيام

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والجغرافيا والديناميكا والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، ووفقا للجدول المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم المنظم للامتحانات، فإن إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى 2022، تبدأ من يوم 9 يوليو الجاري وحتى 12 من نفس الشهر، لتصبح الإجازة 4 أيام، على أن تعود الامتحانات، يوم الخميس المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، بامتحان مادتي التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى 2022.. تنتهى يوم الثلاثاء

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سارت بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير أعمال الامتحانات، مشيرا إلى أن إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى 2022، ستبدأ من يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر، موضحا أن الامتحانات سوف تستأنف يوم الخميس المقبل بمادتي التاريخ والفيزياء.

أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تعود عقب انتهاء الإجازة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تعود مرة أخرى، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022، لافتا إلى أن الوزارة بدأت أعمال تصحيح أوراق إجابات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والجغرافيا والديناميكا والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء، مؤكدا أن أعمال التصحيح تتم بصورة إلكترونية دون تدخل العنصر البشري.