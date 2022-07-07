وصول الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي لـ«الأولى بالرعاية» في كفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ اليوم، تسليم طن من لحوم صكوك الإطعام، لتوزيعها على 1000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، كدفعة سابعة، وذلك بالتنسيق بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي بالإقليم، يأتي ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

مديرية الأوقاف تتسلم كراتين اللحوم

وشهدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصول كراتين اللحوم، وتسليم مديرية الأوقاف لها، وذلك لتوزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية بمدن وقرى المخافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها برئاسة رؤساء مجالس المدن، والمراكز وعضوية كلا من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، تحت أشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

توزيع 12 طن من اللحوم على 12 ألف أسرة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 12 طن من اللحوم على عدد 12 ألف أسرة أولى بالرعاية علي نطاق المحافظة، وجاري تسليم طن أخر اليوم، لتوزيعها على 1000 أسرة كدفعهة سابعة، لتكون جملة المستفيدين من الدفعات الستة 13 ألف أسرة.

وأشار المحافظ ، إلي الجهد الكبير الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر ومدي رعايتها لهم.

وحذر اللواء نور الدين، بقيام القائمين علي تسليم اللحوم من تصوير هؤلاء الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الإجتماعي لها.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بما يدخل عليهم البهجة والسرور عليهم لقدوم عيد الأضحى المبارك .