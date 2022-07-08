وائل الفشني: بدايتي كانت أغنية مع الفيشاوي.. وفتحي سلامة اكتشفني بشكل حقيقي

كشف المطرب والمنشد وائل الفشني، أسرار بدايته الفنية، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، ولفت إلى أن المطرب الكبير على الحجار سانده بشكل كبير في بداية مشواره الفني، «قال لي لازم تغني وأصر على ذلك».

وأكد الفشني أن بدايته الفنية كانت من خلال كليب «سيبوني أعيش»، مع النجم أحمد الفيشاوي ومن إخراج محمد سامي الذي تعرف أثناءه على الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أنه شارك في الكليب بمواويل، «الموسيقار فتحي سلامة منحني فرصة الغناء في فرقة فنية واكتشفني بشكل حقيقي».

وائل الفشني: علي الحجار أول من قدمني.. ونصحني بهذا الأمر

وأوضح أن بداية معرفته بالفنان علي الحجار كان عن طريق صديق مشترك بينهما، طلب منه أن يحضر لإحدى حفلات وأن يغني معه، «روحت قابلته قال لي في أول لقاء أنت هتغني النهار ده، وبعد ما غنيت تتر واحة الغروب قال لي الحجار أنت لازم تعمل فرقة أنت بقيت نجم دلوقتي، وسجلت الأغنية في شهر».

رأي صادم لوائل الفشني في المهرجانات

أما وعن رأيه في أغاني المهرجان، كشف أنه لا يحبها وتسبب له تلوث سمعي، «مبحبش أغاني المهرجانات، وداني بتوجعني منها، وممكن أسيب أي فرح وأمشي لأن فيه أغاني مهرجانات، بس أنا بحب أسمع أغاني الروك، والشيخ علي محمود بيسلطني».

وتابع: «بحب أوكا وأورتيجا جدا، لأنهم قدموا في بدايتهم راب مصري وشاهدت حفلة قوية جدا لهما في فرنسا، وممكن أغني مهرجانات لو الكلام محترم».