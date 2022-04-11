إنشاد ديني وفرق شعبية وأمسية أدبية في ليالي رمضان بثقافة السويس

تواصل ليالي السويس الثقافية، تقديم عروضها الفنية في فرع ثقافة السويس، برئاسة هويدا طلعت، وتتعدد الفقرات بين الإنشاد الديني وألعاب التنورة المختلفة، فضلاً عن تقديم فقرات من فن السمسمية الذي يعشقة السوايسة.

الكورنيش يجمع السوايسة فى ليالي رمضان

وشهد كورنيش السويس تجمع عدد كبير من الأهالي من كافة أنحاء محافظة السويس، حيث انطلقت الأنشطة الفنية والثقافية، وقدم عدد من المنشدين فقرات دينية في حب الرسول، منهم الشيخ عربي عبد الحميد فرج الشهير بـ«العربي البلبيسي»، الذي ملأ الأجواء بنفحات الشهر الفضيل، بالإضافة إلى رقصة التنورة والفنون التشكيلية بإشراف لمياء عبد المنعم، التي رسمت بالألوان الصحية على وجوه الأطفال، وكانت من أجمل مظاهر احتفال اليوم أيضًا قدمت عروض فرقة الفنون الشعبية، التي قدمت مجموعة من التابلوهات الراقصة منها «الصيادين وأم الخلول والنوبي والحنة وسويسي وأفتخر ورقصة الحنة»..

أمسية أدبية في الليلة الثقافية الثالثة

وانعقدت لليوم الثالث الحلقات الأدبية والثقافية وأمسية شعرية، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، للشعراء أحمد أبو سمرة وعلاء الدين علي ومحمود السنوسي، الذين قدموا العديد من الأعمال الشعرية المتميزة.

يذكر أن ليالى رمضان الثقافية، بدأت الجمعة الماضية بممشى كورنيش السويس الجديد، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومستمرة حتى يوم 26 إبريل الجاري.