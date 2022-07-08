«نورا» محتاجة ثلاث عمليات فى العين والمرارة: «المبادرة استجابت وأنقذتنى»

تعانى «نورا محمد»، البالغة من العمر 56 عاما، من المرض منذ زمن طويل، ما كان له أثر على سير حياتها اليومية، خصوصاً أنها تعيش وحدها فى منزل بسيط بحى الدخيلة فى محافظة الإسكندرية.

«نورا» تروى لـ«الوطن»: «بيجى لى آلام شديدة للغاية فى المرارة، وأعانى من ارتفاع فى ضغط الدم، ومرض السكر ومياه بيضاء على العين، وفى الفترة الأخيرة ازدادت معاناتى مع هذه الأمراض، والتى كان لها تأثير كبير على سير حياتى اليومية».

وكانت مؤسسة «حياة كريمة» بمثابة النور الذى ظهر وسط عتمة المرض الذى سيطر على «نورا»، التى توفى زوجها منذ زمن بعيد، ولم تُرزق بأولاد، حيث بدأ أول طريق العلاج من خلال المبادرة الرئاسية، حيث قالت: «ماليش فى الدنيا غير أختى ساكنة قريب منى، وبتعدى عليا هى أو أحد أولادها من وقت للتانى، وكلما كان مرضى يزداد وأنا لا أقوى على ثمن العلاج، كانت حياة كريمة هى من يخطر على بالى، عرفت بالمبادرة وسألنا عنهم وقلت يا رب يستجيبوا لطلبى، وفعلاً استجابوا».

تبدأ «نورا» يومها فى الصباح الباكر وتحضر الفطور الذى تتناوله وحدها، ثم ترتب المنزل وتبدأ فى الأعمال المنزلية، إضافة إلى ذهابها للتسوق لشراء ما تحتاجه من متطلبات يومية، حيث لا تمتلك مصدر دخل غير معاش زوجها المتوفى، ولهذا كانت زيارة الطبيب أو البداية فى العلاج خطوة يصعب عليها اتخاذها، حيث تقول: «مش باشتغل وصعب إنى ألاقى شغل فى سنى دى، وماليش مصدر دخل غير معاش جوزى، فطبعاً كان صعب أوى أروح لدكتور».

وحين وصلت إلى مرحلة غير محتملة قررت التواصل مع «حياة كريمة»، حيث توجهت لأحد الأشخاص المقربين من أسرتها، الذى ساعدها فى التواصل مع المؤسسة، ولبّت «حياة كريمة» النداء فى توقيت مناسب، وكان لهم دور ملحوظ فى أن تبدأ تلقى العلاج، وتقول: «عندما تواصلت مع حياة كريمة كانت استجابتهم سريعة، وخدونى من البيت لحد المستشفى ورجعونى».

تكفلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بعمل أشعات وتحاليل لـ«نورا»، وقالت فى أثناء حديثها لـ«الوطن»، إنها لم تكن تعرف إصابتها بهذه الأمراض إلا بعد الأشعات: «التحاليل والأشعات التى تكفلت بها حياة كريمة جعلتنى على علم بمرضى، فقبل ذلك لم أكن أعرف تحديداً أنا مصابة بإيه، بسبب عدم مقدرتى المادية على ذلك».

وقامت «حياة كريمة» بعمل أشعة على الصدر ورنين مغناطيسى على فقرات الظهر والرقبة لـ«نورا»، وجاءت نتائجها توضح احتياجها لعمل عمليتين بالعين وعملية بالمرارة، وما زال العمل على تحديد موعد العملية والإجراءات اللازمة مستمراً إلى الآن، وإلى حين الانتهاء من تلك التحضيرات، تقول إن كل ما تطمح إليه خلال هذه الفترة هو إجراء العمليات المطلوبة حتى تتمتع بصحة أفضل تمكنها من ممارسة حياتها اليومية بشكل جيد، مضيفة: «لازم أبقى كويسة علشان أعرف أخدم نفسى.. وإن شاء الله أعمل العمليات وأبقى أحسن».