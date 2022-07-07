محافظ المنيا يتفقد مصنع للملابس في قرى «حياة كريمة» بدير مواس

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مصنع الملابس الجاهزة في قرية «بني عمران»، التابعة لمركز دير مواس، اليوم الخميس، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في عدد من قرى المركز، ويُعد مصنع «لينا تكستيلس ابر ايجيبت» أحد فروع مصانع «الأفرو أمريكية» بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور عامر طه، رئيس مركز دير مواس.

تابع محافظ المنيا المراحل الإنتاجية ونوع وجودة الأقمشة المستخدمة داخل المصنع، معرباً عن سعادته بتوفير تلك الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية جودة المنتج المحلي المصري، والعمل على تصدير تلك المنتجات للدول الأخرى.

دعم إنشاء المشروعات والمنتج المحلي

وأكد المحافظ على توجيه كافة سبل الدعم للمستثمرين، لتعظيم الاستفادة ودعم تنفيذ العديد من المشروعات وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، ووضع آليات للتطوير وتقديم الدعم الكامل لتلك المشروعات، التي تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

تصنيع ماركات عالمية

من جانبه، أوضح عامر طه، رئيس مركز ديرمواس، أن المصنع مقام على مساحة 960 متر مربع، يعمل به 155 شاب و فتاة بالمرحلة الاولي، كما ان هناك مرحلة ثانية للمصنع تستهدف توظيف 500 آخرين داخل المصنع، بالإضافة إلي أن المشروع يهدف إلى تصنيع الماركات العالمية.

وقال المحافظ إن مديرية القوي العاملة تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة الغير منتظمة وغيرها من القطاعات.