«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية اليوم.. اعرف الأماكن والتخصصات

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تطوير حياة المواطن المصري، من خلال الارتقاء وتطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، سواء الصحي أو الخدمي أو الاجتماعي أو التعليمي وغيره من الجوانب الحياتية الأخرى، وذلك بالتعاون مع الحكومة، حيث تستهدف المبادرة المناطق النائية المحافظات الحدودية التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة.

أماكن قوافل حياة كريمة الطبية

وفي سياق سعي مؤسسة حياة كريمة لتطوير حياة المواطن المصري، تهتم المؤسسة بدعم الجانب الطبي، ما يضمن حياة صحية للمواطنين، حيث أطلقت المؤسسة اليوم الخميس، قافلتين طبيتين في عدد من المناطق المفتقدة للإمكانيات الطبية المناسبة والمناطق النائية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتستمر القوافل بداية من اليوم وحتى غدا.

وتنتشر القوافل الطبية التي أطلقتها «حياة كريمة» اليوم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في عدد من محافظات الجمهوريمة، حيث جاء في بيان أنّ القوافل تنتشر في الشيخ الشاذلي التابع لمركز مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، ومنطقة صان القبلية التابعة لمركز صان الحجر، في محافظة الشرقية، ضمن خطة المبادرة بالارتقاء بحياة 60 مليون مواطن مصري الموجودين في القرى والمناطق النائية، والموجودين في المناطق العشوائية بالحضر .

التخصصات الطبية

وتوفر القوافل عدد من الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين في المناطق التي تتواجد بها القوافل الطبية، التي تنطلق بداية من اليوم، وجاءت التخصصات الطبية كما يلي:

- نساء وولادة.

- الباطنة.

- القلب.

- الجلدية.

- الأطفال.

- الرمد.

- الأسنان.

- الجراحة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- التحاليل الطبية.

- الأشعة.

كما توفر القوافل خدمات تنظيم الأسرة، وأيضا صيدالية لتوفير العلاج، أما عن الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة، وأيضا الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، فمن المقرر نقل الحالات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.