«القومي للبحوث» يحدد الشروط الصحية لذبح الأضحية.. احذر هذه العلامات

لذبح الأضحية شروط عديدة سواء دينية أو صحية، ويجب الالتزام بها في جميع الأحوال، وتقدم «الوطن» تفاصيل هذه الشروط بحسب تقرير أعده الدكتور عبدالمحسن محمد، أستاذ التكاثر الحيوانى بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، خاصة مع حرص عدد كبير من المواطنين على ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الشروط الصحية لذبح الأضحية تتضمن أن الأضحية لابد وأن تكون سليمة وأن تتميز بخلوّها من العيوب الظاهرة أو الواضحة في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعمى والعرج وغير مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

ترصد «الوطن» الشروط الصحية لذبح الأضحية

- أن يظهر على الحيوان علامات النشاط والحركة.

- أن يظهر على الحيوان علامات الإقبال على تناول الطعام.

- الصوف في الضأن يجب أن يكون سليمًا ولا توجد به بعض الفراغات.

- تساقط الشعر في الضأن يدل على إصابته ببعض الطفيليات أو الفطريات أو نقص في أحد العناصر الغذائية.

- سلامة الجلد في الأبقار والجاموس والإبل من أهم العلامات التي تدل على صحة الحيوان.

- وجود تقرحات أو دوائر خالية من الشعر أو نتوءات في الجلد أو عقد جلدية أو جروح أو قروح أو دمامل تقلل من قيمة الحيوان وبعضها ينتقل إلى الإنسان.

- عدم خروج إفرازات أو رغاوى من الفم والأنف.

- ألا يكون الحيوان مصاب بالإسهال.

- ألا تكون إحدى أعين الحيوان عوراء أو عمياء.

- أسنان الحيوان يجب أن تكون سليمة وغير مكسورة.

- خلو الحيوان من العرج.

-خلو الحيوان من أي مرض يصيب عضلات الأرجل.

- عدم وجود عيوب ظاهرة وشكلية في الحيوان.

الهدف من الضوابط المحافظة على صحة الإنسان

وأكد الدكتور عبدالمحسن محمد، في تقرير أعده بالمركز القوكي للبحوث، أن الغرض من وضع شروط صحية وضوابط للأضحية هي المحافظة على صحة الإنسان وعدم إصابته بالأمراض المشتركة وفي نفس الوقت تحقيق أعلى منفعة للمستهلك والحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار.