إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري والأمة الإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك، مضيفة «أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات».

التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وقالت إدارة الحوار في منشور رسمي لها عبر «فيسبوك»: «تتقدّم إدارة الحوار الوطني بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليُمن والبركات وجعل أيامنا أيام خير واستقرار وسلام، وكل عامٍ ونحن جميعاً بخير».

الحوار الوطني

جدير بالذكر أن أولى جلسات الحوار الوطني انطلقت الثلاثاء الماضي، وأصدر مجلس الأمناء بها اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المنبثقة عنه، وتكونت اللائحة من 19 مادة، ونصت المادة الأولى على أن يكون للحوار الوطني منسق عام ومجلس أمناء وأمانة فنية ولجان نوعية، ونصت المادة الثانية على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، على أن تشكل الأمانة الفنية من العاملين والمتدربين المؤهلين في الأكاديمية الوطنية للتدريب.