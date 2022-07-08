مجلس الذهب العالمي: الأسعار ستشهد مزيد من التقلبات بالنصف الثاني للعام

توقع مجلس الذهب العالمي أن تسيطر التقلبات على أسعار الذهب خلال تعاملات النصف الثاني من العام الجاري، وقال المجلس في تقرير حديث صادر عنه إن المستثمرين سيستمرون في مواجهة تحديات كبيرة خلال النصف الثاني من العام، حيث سيحتاجون إلى موازنة العديد من المخاطر المتفاقمة بسبب ارتفاع معدلات «اللايقين».

عدم اليقين بشأن السياسة النقدية

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يؤدي عدم اليقين بشأن السياسة النقدية إلى زيادة التقلبات، موضحا أنه كان من المتوقع أن ترفع معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة هذا العام، لكن العديد منها صعدت من إجراءاتها استجابة للتضخم المرتفع باستمرار.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بنسبة 1.5٪ حتى الآن هذا العام، كما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي خمس مرات منذ نوفمبر 2021، إلى 1.25٪، ورفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عامًا.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لم يرفع أسعار الفائدة بعد، إلا أنه أشار إلى استعداده للقيام بذلك. ومن بين الاقتصادات النامية، من المتوقع أيضًا أن يزيد «رويال بنك أوف إنديا» معدل الفائدة الخاص به بحلول نهاية العام.

وبحسب التقرير فقد كان لهذه الإجراءات تأثيرا كبيرا على الأسواق المالية، بما في ذلك الذهب. ولفت إلى أن البيانات تشير إلى أن توقعات المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المستقبلية - التي يتم التعبير عنها من خلال عوائد السندات - كانت لها تأثيرًا رئيسيًا على أداء أسعار الذهب.

وأضاف: كما ناقشنا في توقعاتنا للذهب 2022، يُظهر التحليل التاريخي أن الذهب كان أداؤه دون المستوى في الأشهر التي سبقت دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقط ليتفوق بشكل كبير في الأشهر التي أعقبت رفع سعر الفائدة الأول، وعلى النقيض من ذلك، حققت الأسهم الأمريكية أقوى أداء لها قبل دورة التشديد، ولكنها حققت عوائد أقل بعد ذلك.