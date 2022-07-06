موعد صلاة العيد 2022 في اليمن.. وطقوس الاحتفالات

يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثيرون وخاصة في دولة اليمن الشقيقة عن موعد صلاة العيد 2022 في اليمن، عبر محرك البحث «جوجل»، وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت المقبل، الذي جاء متزامنا مع ما أعلنته المملكة العربية السعودية بشأن استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2022 في اليمن

وذكرت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، أن موعد صلاة العيد 2022 في اليمن، يكون في تمام 5:59 بتوقيت صنعاء، حيث يمكن أن يختلف دقائق قليلة من محافظة إلى أخرى حسب التقويم الفلكي لكل محافظة.

طقوس عيد الأضحى في اليمن

وتشتهر دولة اليمن بالعديد من الطقوس والتقاليد المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، فمجرد معرفة موعد صلاة العيد 2022 في اليمن، تبدأ الأسر وخاصة السيدات في التجهيز لأول يوم العيد وتأدية أهم ركن به وهو الصلاة، حيث تقوم النساء بتحضير الملابس الجديدة لها وللأسرة، كما تقوم بإعداد بعض الحلوى والمشروبات لتوزيعها على الأقارب والجيران خلال تبادل الزيارات في أول يوم العيد.

ويخرج رب الأسرة في اليمن بصحبة الأطفال في أول يوم العيد، متوجها لأداء صلاة العيد في المساجد مع التهليل والتكبير، ثم العودة إلى المنزل من أجل الاستعداد لذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأقارب والمحتاجين، ثم تقوم الأسر بتوزيع الحلوى على الأطفال والتوجه بهم إلى الحدائق والمتنزهات.

ويحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك والمرتبط بواحد من أهم الأركان الإسلامية الخمسة، وهو الحج، حيث تصوب أنظار العالم بأكمله إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة شعائر الحج وتحديدا يوم عرفة، الذي يعد أهم ركن من أركان الحج، حيث يصعد الحجاج إلى الجبل بعد صلاة الظهر وحتى مغيب الشمس.