أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في جميع محافظات ومدن مصر، وفقا للحسابات الفلكية، سيكون غدا الجمعة الموافق 8 يوليو وقفة عرفات لعام 1443هجريا، والسبت الموافق 9 يوليو او عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار الخدمات التي تواصل «الوطن» تقديمها للقراء والمتابعين، نكشف خلال السطور التالية، موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في جميع محافظات ومدن مصر.

موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في جميع محافظات ومدن مصر

وجاء إعلان موعد صلاة العيد ٢٠٢٢ في جميع محافظات ومدن مصر، وجاءت كما يلي:

- محافظة القاهرة 5:26.

- محافظة الجيزة 5:26.

- محافظة الإسكندرية 5:28.

- محافظة بورسعيد 5:19.

- محافظة السويس 5:21.

- مدينة العريش 5:13.

- مدينة الطور 5:20.

- مدينة سانت كاترين 5:18.

- مدينة طابا 5:13.

- مدينة شرم الشيخ 5:19.

- موعد صلاة العيد بمحافظة دمنهور 5:27.

- مدينة طنطا 5:25.

- محافظة المنصورة 5:23.

- مدينة الزقازيق 5:24.

- مدينة بنها 5:25.

- مدينة شبين الكوم 5:26.

- محافظة كفر الشيخ 5:25.

- محافظة الفيوم 5:29.

- محافظة بنى سويف 5:28.

- محافظة المنيا 5:32.

- محافظة أسيوط 5:33.

- محافظة سوهاج 5:32.

- محافظة قنا 5:29.

- محافظة أسوان 5:32.

- مدينة أبو سمبل 5:41.

- محافظة مرسى مطروح 5:39.

- مدينة الغردقة 5:22.

- واحة الخارجة 5:40.

- محافظة الإسماعيلية 5:20.

- محافظة دمياط 5:20.

- مدينة السلوم 5:47.

- مدينة نويبع 5:15.

- مدينة حلايب 5:21.

- مدينة شلاتين 5:23.

إجازات عيد الأضحى

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مؤخرا موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لتبلغ 6 أيام بدلا من 4 أيام مدفوعة الأجر، إذ تبدأ الإجازة رسميا من السبت وتستمر حتى يوم الخميس 14 يوليو.