موعد صلاة العيد 2022 في السودان.. اصطحاب الأطفال إلى المساجد

تزايدت عمليات البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في السودان، عبر «جوجل»، خلال الساعات الماضية، حيث يختلف الاحتفال بالعيد من دولة لأخرى حسب موقعها الجغرافي.

موعد صلاة العيد 2022 في السودان

وأعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، أن موعد صلاة العيد 2022 في السودان سيكون في تمام الساعة 5:48 من صباح يوم السبت الموافق 9 يوليو، والذي يتزامن مع اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

ويحتفل السودانيون بعيد الأضحى المبارك، بمجموعة من الطقوس والعادات والتقاليد الخاصة بهم، أبرزها اصطحاب الأطفال إلى المساجد، وقيام المرأة السودانية، بتجديد طلاء المنزل والستائر وإطلاق البخور، كما تجدد الأواني المخصصة لتسوية لحوم الأضحية، التي تُعد أبرز مظاهر الاحتفال.

طقوس عيد الأضحى المبارك

ويستيقظ السودانيون صباح يوم عيد الأضحي المبارك، ويرتدون ملابسهم البيضاء، ثم يتوجهوا إلى الساحات العامة والمساجد لتأدية الصلاة، ثم يبدأون في التجهيز لذبح الأضحية والتي تكون من الخراف، حيث يتم تقسيم لحوم الأضحية في السودان إلى أجزاء معينة وهي لحمة «الشية، الرأس، والكمونية»، بالإضافة إلى «المرارة» وهي من أِشهر الأكلات السودانية التي يحرص على تناولها أبناء الشعب السوداني أولأيام العيد.

ورغم الاحتفالات المختلفة في الدول العربية والإسلامية إلا أن الأنظار في كل عام تتوجه صوب المملكة العربية السعودية لمتابعة شعائر ومناسك الحج التي تبدأ من يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحجة وتستمر حتى انتهاء المناسك وصعود جبل عرفة ظهر يوم العاشر من شهر ذي الحجة.