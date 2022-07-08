بدء النفرة من عرفات إلى مزدلفة.. والسعودية تكشف عدد الحجاج

أعلنت السعودية بدء نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ضمن محطات مناسك الحج، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل، فيما كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية عن العدد الدقيق للحجاج هذا العام، ونسبة الذكور إلى الإناث بينهم.

إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل

جاء ذلك فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899,353) حاجًّا وحاجة، منهم (779,919) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119,434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

عدد الحجاج الذكور والإناث

وأوضحت هيئة الإحصاء السعودية في نتائجها الإحصائية لـ الحج هذا العام، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم - أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (486,458) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (412,895) حاجَّةً.