وزارة الصحة لـ«الحجاج»: أكثروا من شرب الماء وتناولوا الأغذية الطازجة

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات للحجاج أثناء أداء مناسك الحج، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

إرشادات الصحة للحجاج

وأضافت «الصحة» على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إرشادات الصحة للحجاج تتمثل فيما يلي:

- الإكثار من شرب الماء تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وفقدان جزء كبير من المياه نتيجة التعرق.

- غسل الخضار والفاكهة جيدا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.

- نصحت وزارة الصحة الحجاج بتناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.

- عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

من جانبه نصح الهلال الأحمر المصري الحجاج من مرضى السكر بأن يكون متواجدا داخل حقائبهم حلويات، وجهاز قياس السكر في الدم، وحقنة الأنسولين الخاصة بالحاج، كما نصحهم باستشارة الطبيب وأخذ الأدوية المناسبة خلال فترة الحج، وحفظ الأنسولين في حافظة ثلجية للحفاظ عليه من درجات الحرارة المرتفعة.

كما نصح الحجاج ممن يعانون من الإجهاد العضلي بالتوقف تماما عن الحركة مع أخذ قسط كافٍ من الراحة، والضغط على العضو المصاب مع تبريده بالماء، ورفعه للأعلى لتخفيف الألم.

توفير عيادة طبية ومخيم للعزل

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة المصرية والسعودية لمتابعة كافة الإجراءات الصحية والاحترازية لموسم الحج هذا العام؛ حيث سيتم توفير عيادة طبية، وتوفير مخيم للعزل للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أثناء التواجد في المشاعر المقدسة.

مخيمات مكيفة ومراتب ووجبات للتغذية

وقدمت البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية مخيمات مكيفة ومراتب ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.