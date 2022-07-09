المسلمون يؤدون صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى بالمسجد الحرام و«الأقصى»

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا وفيديوهات للفلسطينيين أثناء تأديتهم الصلاة

مقاطع فيديو مباشرة من «المسجد الأقصى المبارك» قبل رفع آذان فجر

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو مباشرة من «المسجد الأقصى المبارك» قبل رفع آذان فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتحتفل دولة فلسطين والأمة العربية والإسلايمة، اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي السعودية، نشرت قناة «الإخبارية» السعودية، لقطات من صلاة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام.

فيديو لقطات من صلاة الفجر في المسجد الحرام في أول أيام عيد الأضحى #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/PNi2UvaYii — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

كانت السلطات السعودية، أعلنت أمس الجمعة، نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة، دون تسجيل حوادث، عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، خلال 4 ‏ساعات.

السعودية: تصعيد 899 ألف و353 حاجا

وقال أمير منطقة «مكة المكرمة»، خالد الفيصل، في تصريحات من مشعر مزدلفة، إنه تم تصعيد 899 ألف و353 حاجا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة «أبوظبي».