خبير مروي يوضح السرعات الجديدة على الطرق وأسباب تغييرها قبل عيد الأضحى

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك استعدادات مهمة من الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، قبيل بدء عيد الأضحى المبارك وأي إجازات رسمية؛ لتحديد السرعات المقررة على الطرق.

«خبير مروي» تغير السرعات المسموحة لقائدي المركبات تكون وفقًا للأحوال الجوية

وأضاف هشام في مداخلة هاتفية على «راديو نجوم اف ام»، أنه على الرغم من تحديد السرعات المسموحة لقائدي السيارات على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية، فإن هذه السرعات تتغير وفقا للأحوال الجوي.

السرعات المسموحة على الطرق الصحراوية والزراعية

وأكد الخبير المروري أن السرعات المسموح بها على الطرق الصحراوية لقائدي السيارات الملاكي مثل طريق السويس الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي هي 100 كيلو متر في للساعة، أما السرعات المسموح بها في هذه الطرق للمكروباصات والدراجات النارية هي 80 كيلو متر في الساعة، والساعات المقررة للنقل الثقيل والمقطورات هي 70 كيلو متر في الساعة .