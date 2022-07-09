المسلمون حول العالم يؤدون صلاة العيد وسط أجواء إيمانية «صور وفيديوهات»
آلاف الإندونسيين يؤدون صلاة العيد في المساجد
كتب:
حسن رمضان
06:25 ص | السبت 09 يوليو 2022
صلاة العيد في منطقة كيمونينج الإندونيسية
أدى المسلمون حول العالم، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط اجواء إيمانية وروحانية، وأدى المصلون، صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وسط أجواء آمنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى.
#مباشر_واس نقل صلاة وخطبتي #عيد_الأضحى المبارك لعام 1443 هـ من #المسجد_الحرام.#بسلام_آمنين #واس_عام— واس العام (@SPAregions) July 9, 2022
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جموع المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد الحرام
وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن جموع المصلين، أدت صلاة العيد في المسجد الحرام.
فيديو جموع المصلين تؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك في المسجد الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/bwwKKlXuJS— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022
وأمّ المصلين خطيب المسجد الحرام، الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله، مضيفا إن التقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة.
«الجهني»: أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه في هذا اليوم هو الأضحية
وأوضح الجهني، أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه في هذا اليوم هو الأضحية وهي إراقة الدماء من بهيمة الأنعام فالذبح لله من أجل العبادات ومن أفضل القربات.
بث مباشر عبر الإخبارية خطبة وصلاة #عيد_الأضحى_المبارك في المسجد الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية https://t.co/MhvOzi7B1m— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022
أجواء فلسطينية مبهجة في صحن «قبة الصخرة»
وأدى آلاف الفلسطينيون، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، ونشرت مواقع فلسطينية، أجواء مبهجة في صحن «قبة الصخرة» في صباح أول أيام العيد.
ونشرت مواقع فلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديوهات لصلاة عيد الأضحى المبارك للمبعدين عن المسجد الأقصى المبارك في منطقة «باب الأسباط».
وفي إندونيسيا، أدى الآلاف صلاة «عيد الأضحى المبارك» في مساجد البلاد، ونشرت وسائل إعلام محلية صورا، للأندونيسييين أثناء تأديتهم الصلاة.