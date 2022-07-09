1500 بالونة تنتشر في سماء الغردقة عقب صلاة عيد الأضحى (صور)

أدى آلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وسط فرحة غامرة وتوافد كثيف من الكبار والصغار، وعدد من الأجانب وتبادل التهاني والتبريكات، وأمطرت السماء حوالي 1500 بالونة على المصلين عقب انتهاء صلاة العيد، ووزع البعض الحلوى والشيكولاتة على المصليين بحضور عدد من قيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. .

طواريء لتأمين احتفالات العيد

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد، وانتشرت الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين، وتعزيز الخدمات خاصتا على المنشآت السياحية.

حملة تنظيف المساجد بالبحر الأحمر

كانت مديرية أوقاف البحر الأحمر، أجرت حملة مكبرة لتنظيف وتعقيم وتطهير المساجد بمدن المحافظة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيد الأضحي المبارك بجميع مساجد مدن محافظة البحر الأحمر.

وخصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر 222 مسجدًا بنطاق المحافظة، لأداء صلاة العيد، بمدن المحافظة موزعة 107 مسجد في الغردقة، و27 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و24 مسجدًا في سفاجا، و30 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، و15 في الشلاتين، و9 في حلايب.

ثلاثون ألف جنيه لأسرة مؤذن مسجد الشيخ الشاذلي أبوالحسن

ومن جانبه وجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى، مع التوصية بسرعة صرف جميع المستحقات المالية العزاء، ووجه العزاء لأسرته سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وذلك حسب بيان مديرية اوقاف البحر الأحمر.