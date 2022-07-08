تعرف على أسعار الفنادق خلال العيد.. زيادة في القاهرة وانخفاض في الغردقة

قدمت فنادق شرم الشيخ والغردقة عروضًا سعرية مُخفضة لجذب العملاء لزيارتها، فيما رفعت فنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي أسعارها، ما يؤكد تباين موقف الفنادق المصرية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ارتفاع الطلب من السياح العرب على قضاء إجازات عيد الأضحى بالعاصمة المصرية القاهرة دفع العديد من فنادق القاهرة الكبرى لرفع أسعارها خلال تلك الفترة وذلك بسبب زيادة الطلب عليها ووصول نسب الإشغال بالعديد منها إلى 100%.

أسباب زيادة أسعار فنادق القاهرة خلال العيد

وأضاف لـ «الوطن»، أن تلك الفنادق تبرر زيادة أسعارها خلال تلك الفترة بأن هناك زيادة في الطلب على الإقامة بها دفعها لرفع الأسعار، لافتًا إلى أن بعض الفنادق ترفع أسعارها بصورة مبالغ فيها ما قد يتسبب في عزوف السائح العربي عن الإقامة بها مجددا حين قدومه لمصر.

فنادق شرم والغردقة تقدم عروضا مُخفضة

من جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن تقديم فنادق الغردقة وشرم الشيخ للعروض المخفضة دائما ما يرتبط بالرغبة في زيادة نسب الإشغال لاسيما وأن نسب الإشغال شهدت تراجعًا خلال الأشهر الماضية وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: «60% من إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة بمصر تتواجد بشرم الشيخ والغردقة وهو ما يجعل العرض في أغلب الأوقات أكثر من الطلب لاسيما مع الأزمات التي يمر العالم بها حاليا».

سياسة العرض والطلب

ومن جانبه أوضح حسين شكري، مدير إحدى الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة أن رفع أسعار الفنادق أو تخفيضها يعود لسياسة العرض والطلب وهو عرف سياحي تطبقه كافة فنادق العالم، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدمها الفنادق للسياح لابد ألا تتأثر بزيادة أو تخفيض الخدمات المقدمة للسائح، مشيرا إلى أن مستوى العديد من الفنادق المصرية بات يساوى أو يتفوق على مستوى نظيراتها في دول العالم المتقدمة سياحيا.