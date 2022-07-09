العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بكفر شكر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

طلق ناري بالرأس

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة «محمد. ع. ا»، 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف ملابسات الحادث.