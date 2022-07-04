«التنمية المحلية»: 50 مليون جنيه حجم مبيعات منتجات منصة «أيادي مصر»

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ منصة «أيادي مصر» تتضمن الآن ما يزيد على 1400 منتج وذلك بعد نحو 15 شهرًا من تدشينها، إذ تمّ تدشين المنصة بمارس 2021.

«قاسم»: أعداد المنتجات المعروضة عبر المنصة في زيادة مستمرة

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنَّ منصة «أيادي مصر» نظمت ورشة عمل منذ أسبوعين لتغطية 4 محافظات إذ تضمنت 280 منتجًا، موضحًا أنَّ عدد المنتجات تصل إلى 800 منتج على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنَّ أعداد المنتجات المشاركة في المنصة في زيادة مستمرة.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أنَّ حجم المبيعات عن طريق منصة أيادي مصر وصلت إلى 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أنَّ المنصة ساهمت بصورة كبيرة في تخطي صعوبة تسويق المنتجات اليدوية للجمهور.

عرض منتجات تراثية وحرفية من 9 محافظات بمسار العائلة المقدسة

ولفت «قاسم» إلى أنَّ يونيو الماضي تضمن عرض منتجات 9 محافظات بمسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أهمية عرض مثل هذه المنتجات في هذه المناطق الأثرية، إذ تضمن العرض المنتجات التراثية والحرفية.