حياة كريمة: توزيع 1500 صندوق مواد غذائية بـالشرقية ضمن «وصل الخير 2»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع عيد الأضحى، في إطار مبادرة «وصل الخير 2»، التي دشنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني.

توزيع 1500 صندوق مواد غذائية في الشرقية

وأكدت «حياة كريمة»، توزيع 1500 صندوق مواد غذائية بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى استمرار عمليات التوزيع بمركز الحسينية «قرية السماكين، الناصرية، قهبونة، الظواهرية».

توزيع قوافل حياة كريمة في 20 محافظة

وكانت المبادرة أعلنت في وقت سابق أن القوافل تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وزّعت فرق الرصد الميداني في المؤسسة الصناديق في 52 مركزا بمحافظات «الإسماعيلية، والإسكندرية، والأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم القليوبية، المنوفية، المنيا، أسوان، بني سويف، أسيوط، دمياط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، الوادي الجديد».

تجهيز 100 عروس

وفي سياق منفصل، أشارت المؤسسة إلى تنظيم احتفالية تجهيز 100 عروس من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار «يدوم الفرح»، بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير بالصالة المغطاة، بحضور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، عاصم سلامة نائب المحافظ، آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أحمد أبو هشيمه عضو مجلس الشيوخ، هشام مجدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوهشيمة الخير، محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.