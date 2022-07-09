الأوقاف: حضور لافت للسيدات والأطفال وفرحة عارمة في صلاة العيد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك، إنّ المصريين أدوا الصلاة وسط أجواء من الفرح والبهجة الغامرة.

صلاة عيد الأضحى

وفي منشور على صفحة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قال رئيس القطاع الديني إن المصريين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد على مستوى الجمهورية، اليوم السبت العاشر من ذي الحجة 1443هجرية الموافق التاسع من يوليو 2022، وتصدر المحافظون صفوف المصلين بالساحات الكبرى مع حضور لافت للسيدات والأطفال وفرحة عارمة لدى الجميع بالعيد وإشادة كبيرة من المصلين بحسن الإعداد له.

سنن يوم العيد

وفي بيان سابق، ذكر وزير الأوقاف ثلاثة من حافظ عليها في يوم العيد كانت له ذخرا كبيرا في ميزان حسناته بإذن الله تعالى: «الصلاة على وقتها، وغض البصر، وصلة الرحم».

وواصل بيان وزير الأوقاف: «ومن حافظ على الأولى وأحسن أداءها أعانه الله على الثانية والثالثة، رزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن القبول في هذا اليوم الكريم يوم العاشر من ذي الحجة، ولا تنسوا أنه أحد الأيام العشر أفضل أيام الدهر».