محمد إمام: المنافسة قوية.. وتسريب مشهد من «عمهم» تسبب في دعاية مجانية

كشف الفنان محمد إمام، كواليس فيلم «عمهم»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر، على هامش منافسة موسم عيد الأضحى المبارك.

محمد إمام يكشف كواليس فيلم عمهم

قال محمد إمام في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم مختلف تماما عن أعماله السابقة، وإنه بذل مجهودا كبيرا خلال تصوير فيلم «عمهم»، لأنه كان تحديا لنفسه، وذلك لإظهار أفضل ما لديه على المستوى الكوميدي والأكشن، حيث ان العمل يضم نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر.

وأضاف إمام ان المنافسة خلال موسم عيد الاضحي هذا العام قوية، وهذا في مصلحة الجمهور، مشيرا إلى أن الايرادات ستأتي بالعمل الجاد، وأنه يتمنى نجاح جميع الأفلام.

محمد إمام: تسريب مشهد من الفيلم لم يزعجنا

وأشار إلى أن تسريب مشهد هروبه من المستشفى إلى أحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، جاء في مصلحة الفيلم، لأنه فعل دعاية للفيلم دون دفع مقابلها، وأنهم لم ينزعجوا بشأن هذا التسريب.

محمد إمام يكشف الحالة الصحية لوالده

وعن صحة الزعيم عادل إمام، قال محمد إمام، إن والده بصحة جيدة، وكل ما يتداول بشأن تدهور صحته عار تماما من الصحة، وليس له أساس من الصحة، وأنهم سيبدأوا تحضيرات فيلم «الواد وأبوه» خلال الأيام القليلة المقبلة.

ظهور زوجة محمد إمام

وفاجئ محمد إمام الجمهور خلال العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم بإحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد، الخيمس الماضي، بإصحطاب زوجته معه للاحتفال بنجاحه، ويعتبر هذا الظهور نادرا.

تفاصيل فيلم «عمهم»

وتدور أحداث فيلم «عمهم»، في إطار من الحركة والكوميديا، إذ يتناول العمل قصة سلطان، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أمام وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه محمد سلام الذي يجسد شخصية سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

وضم فيلم «عمهم» نخبة من نجوم الوسط الفني من أبرزهم، محمد ثروت، محمد سلام، محمد أنور، سيد رجب، رياض الخولي، هدي المفتي، أحمد خالد صالح، والشحات مبروك.