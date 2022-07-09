مخرج فيلم «عمهم»: هروب محمد إمام من المستشفى إلى الشارع من أصعب المشاهد

كشف المخرج حسين المنباوي مخرج فيلم «عمهم»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر، ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك، كواليس تصوير المشاهد في العمل.

حسين المنباوي يكشف أصعب المشاهد في الفيلم

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العمل تضمن عدد كبير من المشاهد الصعبة التي احتاجت تحضيرات كثيرة ومضاعفة من صناع العمل، على رأسها مشهد هروب محمد إمام من المستشفى إلى الشارع، إذ استغرق تصويره يوم كامل، وذلك لتجمع الجماهير أثناء التصوير مما سبب صعوبة في إنهاء المشهد.

وأضاف المنباوي أن فيلم «عمهم» صعب للغاية وبه العديد من التفاصيل، رغم أنه عمل كوميدي، إلا أنه أخذ منه مجهود كبير حتى يخرج بهذه الصورة.

حسين المنباوي يشيد بموهبة محمد إمام

وأشار حسين المنباوي إلى أن محمد إمام يمتلك موهبة كبيرة، وإمكانيات قوية، كما أنه عمل على نفسه كثيرا حتى يظهر بهذا الشكل.

احتفال صناع العمل بالعرض الخاص

الجدير بالذكر، أن صناع ونجوم العمل احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم، أول أمس الخيمس بإحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد، وحضر كلا من المخرج حسين المنباوي، محمد إمام، محمد ثروت، محمد لطفي، الشحات مبروك، حمدي هيكل، المنتج أحمد السبكي، ومحمد سلام.

أحداث فيلم «عمهم»

وتدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار من الحركة والكوميديا، إذ يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.