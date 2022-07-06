 محمد نبيل محامي شهير في «ديفليه» أمام وفاء عامر

تعاقد الفنان محمد نبيل، على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفليه» للمخرج معتز حسام، والمقرر انطلاق تصويره بعد إجازة عيد الأضحى، تمهيدا لعرضه في الموسم الشتائي المقبل.

وقال محمد نبيل في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجسد دور محامي شهير بحسب الأحداث، إذ يتولى مهمة الدفاع عن الفنانة وفاء عامر، نظرا لتورطها في جريمة ستكشف عنها الأحداث، مضيفا أنه يجري تحضيرات مكثفة للدور على مستوى الشكل وطريقة الأداء، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد نبيل: سعيد بالوقوف أمام وفاء عامر

أعرب نبيل عن سعادته، بالوقوف أمام الفنانة وفاء عامر، لأنه يحبها علي المستويين الشخصي والفني، لاسيما أنها ممثلة تنتقي أدوارها وتحرص علي تقديمها بطريقتها الخاصة، لافتاً إلي أنه يسير على نفس النهج، لرغبته في تجسيد عدد من الأدوار والشخصيات التي تُبرز موهبته الفنية.

ولم ينسى الإشادة بالمخرج معتز حسام، بعد أن شاهد له مسلسل «وجوه» الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، لافتاً إلى أنه مخرج صاحب تكنيك إخراجي مختلف، وأظهر عدد من أبطال مسلسله بشكل مختلف ومغاير، وفقاً لكلامه.

ويشارك في بطولة «ديفليه» مصطفى درويش، محمد عز، عابد عناني، إيناس عزالدين، أحمد كشك وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد أنور ومحمد جاميكا.

وفي سياق مختلف، كشف الفنان محمد نبيل عن مشاركته في بطولة فيلم «مطرح مطروح» الذي لم يتحدد بعد موعداً لعرضه إلى الآن، مشيراً إلي أنه يجسد شخصية ضابط ألماني الجنسية، بحسب الأحداث، وهو دور جديد ومختلف عليه، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بالسينمات.

أبطال فيلم «مطرح مطروح»

ويشارك في بطولة فيلم «مطرح مطروح»، محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سيد رجب، كريم عفيفي، أوس أوس، محمد السعدني وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.